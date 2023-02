Mei: "Jacobs? Se sta bene, non ce n'è per nessuno"

Stefano Mei, numero uno della Federazione italiana dell'atletica leggera, si è espresso nella puntata de 'La politica nel pallone' su Rai Gr Parlamento. Tra i tanti temi trattati, il presidente, ha voluto esaltare la grandezza di Marcell Jacobs usando queste parole: "Marcell Jacobs non credo debba più dimostrare la sua grandezza. Le medaglie olimpiche del 2021 e quella agli Europei del 2022 dicono che ormai mette in riga tutti. Se sta bene, non ce n'è per nessuno. Nel 2023 continuerà a dimostrare al mondo che l'uomo da battere è lui"