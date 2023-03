Addio Fosbury, il ricordo commosso di Sara Simeoni: "Ha cambiato le regole"

“Dick Fosbury è stato fondamentale. È stato un personaggio che ha dato una svolta non solo al salto in alto ma al movimento dell’atletica e dello sport in generale". Sono le parole di Sara Simeoni, medaglia d’oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Mosca del 1980. L'azzurra, che ha detenuto per anni il record italiano con la misura di 2,01 m, ha commentato così la scomparsa del "rivoluzionario" del salto in alto su Rai Radio1 al Gr1.