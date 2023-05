Coni, premiate eccellenze sportive con vista sugli Europei di Atletica

Si è tenuta ieri (22 maggio) a Roma, presso il Salone d'Onore del CONI, la XXXV edizione del Gala ACES Europe, con la premiazione delle European City of Sport. Presenti le massime autorità del mondo sportivo, tra le quali il Presidente del CONI Giovanni Malagò, il Presidente CIP Luca Pancalli e il Presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli, che hanno assistito all'assegnazione delle Benemerenze dello Sport ai Comuni italiani riconosciuti per il 2022 e 2023 quali European City/Town/Community of Sport. Oltre alla premiazione dei Municipi italiani, durante il Gala ACES Europe sono state consegnate le Benemerenze dello Sport 2023 ad atleti, dirigenti e giornalisti che si sono contraddistinti nello sport italiano in questi anni. Tra i premiati, il Presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli, il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio Antonio Aurigemma, il Responsabile Nazionale Danza MSP Italia Samuel Peron e Paolo Carito, direttore generale della Fondazione EuroRoma 2024 per i prossimi Europei di Atletica Leggera in programma a Roma dal 7 al 12 giugno 2024.