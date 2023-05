Iapichino da record: prestazione super ad Osaka

Larissa Iapichino realizza il suo record personale outdoor nel salto in alto, superando la misura di 6,83 nel meeting di Kallithea alla periferia di Atene. L'azzurra è riuscita nell'impresa nonostante un forte vento contrario (-1,8) e nell'ultimo tentativo della sua gara. Dopo la medaglia d'argento agli Europei indoor a Instanbul, l'atleta delle Fiamme Gialle, conferma i suoi progressi, battendo il proprio limite all'aperto: 6,80 a Savona nel 2020. Iapichino ottiene anche il miglior risultato europeo stagionale all'aperto e il quinto al mondo. "Sono molto contenta di questo esordio - ha commentato - in una gara non semplice perché venendo da un periodo di lavoro in allenamento c'erano ancora e ci sono cose da mettere a punto e verificare. Iniziare con il record personale con vento contro è motivo di grande soddisfazione"