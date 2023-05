Jacobs, salta l'esordio stagionale: ecco le sue condizioni

Salta l'esordio stagionale di Marcel Jacobs . Il campione olimpico dei 100 metri non sarà presente al meeting di Raba t valido per la Diamond League, dove avrebbe dovuto sfidare l'americano Kerley. "Sono costretto a saltare il debutto sui 100 metri e il primo confronto di quest'anno con Kerley a Rabat, a cui tenevo moltissimo", le parole di Jacobs che in questa stagione ha corso gare indoor ma mai ancora all'aperto.

Jacobs si ferma: le condizioni

A fermare l'azzurro è stata una sciatalgia, per la quale ha già effettuato il primo ciclo di cure a Monaco, presso il professor Mueller-Wolfarth. "La sfida è solo rimandata, mi devo fermare a causa di un leggero blocco lombo-sacrale che conto di risolvere al più presto. Non è un infortunio - spiega il campione olimpico - è solo il risultato di un falso appoggio, che però mi impedisce di gareggiare in Marocco. Tecnicamente mi sento in forma e pronto a fare una bella stagione all'aperto".