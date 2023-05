L'ex di Marcell Jacobs denuncia la moglie: "Mi ha aggredita e tirato i capelli"

Ancora problemi nella vita privata di Marcell Jacobs. Renata Erika Szabo , ex compagna del velocista, ha presentato una denuncia per aggressione nei confronti della moglie dell’atleta. La madre di Jeremy, il primogenito di Jacobs nato nove anni fa, ha accusato Nicole Daza , attuale coniuge del recordman dei 100 metri di averla attaccata verbalmente e poi di averle tirato i capelli.

Domenica pomeriggio — a margine dell’evento Gardastars a Desenzano - c’è stato un diverbio particolarmente acceso tra l'ex compagna dell'atleta, Renata Erika Szabo, e la moglie Nicole Daza. Un litigio che ha spinto Szabo a presentare una denuncia per aggressione nei confronti dell'attuale compagna di Marcell Jacobs . A farlo sapere la stessa Renata in una lunga storia su Instagram.

Cosa è successo tra l'ex e la moglie di Marcell Jacobs

"Oggi al campo si rifiutavano di farmi entrare dal cancello, dicendomi che non avevo il permesso di entrare mentre mio figlio era dentro ed è stato portato davanti alle telecamere pur essendo io contraria - ha spiegato Renata Erika su Instagram - Una volta entrata dentro ho chiesto a mio figlio come stava e che lui voleva passare un po' di tempo con il padre dopo 4 mesi che non lo vedeva. Mentre stavo parlando con lui sono stata aggredita dalla mia ex suocera...".