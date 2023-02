Jacobs parla all'Equipe: "Da cacciatore sono diventato preda"

Marcell Jacobs si racconta al "L'Equipe". Il campione italiano ha parlato ai microfoni della testata francese nel corso di un'intervista. L'oro italiano ha raccontato della sua crescita come atleta, consapevole di aver cambiato il suo status da quando ha vinto i 100 metri ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. "Nessuno indossa la tuta come Jacobs. Il campione olimpico dei 100 metri non manca di stile, ma è normale quando sei il re dello sprint", scrive il quotidiano francese.