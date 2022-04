Marcell Jacobs risponde all'ex: "Non ho abbandonato mio figlio"

Per la prima volta Marcell Jacobs ha replicato agli attacchi dell'ex compagna Renata Erika Szabo. L'ex modella ha accusato il velocista di aver abbandonato il figlio di sette anni Jeremy e di non versare neppure un centesimo per il suo mantenimento. “Finita questa intervista parto per Desenzano, dove vive, e mi fermo una settimana. È vero, l’ho visto poco. Sta in un’altra città e d’estate quando è in vacanza io gareggio in giro per il mondo. Ma sono suo padre, e per lui ci sarò sempre. Gli ho regalato l’I-pad, con cui facciamo le videochiamate”, ha dichiarato al Corriere della Sera. Dalla futura moglie Nicole Daza, che sposerà il prossimo 17 settembre, Jacobs ha avuto altri due eredi: Anthony e Megan.

Il rapporto ritrovato con il padre Tra una gara e l'altra Marcell Jacobs sta cercando di ricostruire il legame con il suo primogenito ma pure con il padre, che non è stato molto presente nella sua vita. “All’inizio mi è mancato. Poi mi sono abituato, e non ci ho pensato più. Dal restarci male sono passato alla mancanza di sentimento: papà non c’è, e basta. Mia madre Viviana ha trovato un nuovo compagno, e nel giro di due anni sono nati i miei fratelli, Niccolò e Jacopo”, ha fatto sapere per poi rivelare che l'uomo è stato invitato al suo matrimonio: "A settembre mi sposo e dall’America verranno in diciotto: lui, la zia, la nonna, due zii, i cugini… E dall’Ecuador verranno i parenti della mia donna, Nicole”.