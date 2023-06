Europei a squadre, Tamberi campione: è oro nel salto in alto

CHORZOW (POLONIA) - Gianmarco Tamberi subito d'oro nel salto in alto ai Giochi Europei in corso in Polonia. L'azzurro, campione olimpico a Tokyo 2020, esordisce nel migliore dei modi: vincitore nella "prima" stagionale, con l'azzurro ed il tricolore sul petto e con un bel salto a 2,29 metri.