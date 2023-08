Chi è Chiara Bontempi, la moglie a cui Tamberi ha regalato la medaglia d'oro

Chi è Chiara Bontempi, la moglie di Tamberi

Ventotto anni, laureata, Chiara lavora con il marito, segue la parte amministrativa della sua società e si occupa della sua immagine. E' figlia di Piergiorgio Bontempi, ex pilota, ed è lei stessa una ragazza che ha un grande legame con lo sport. Spesso si allenano insieme in pista, poi lei nuota, fa esercizi in casa con elastici e pesi e lo segue, per quanto possibile, nella dieta. Gianmarco è rigorosissimo, fa eccezione solo per il sushi e, quando può, per i cannoli siciliani, lei cerca di assecondarlo ogni volta che può. Vivono insieme ad Ancona ma stanno costruendo la loro casa definitiva. Si sono conosciuti tramite Facebook nel periodo in cui lui stava lasciando il basket per l'atletica. A parte un mese di pausa nel 2013, non si sono mai lasciati dal 2009.