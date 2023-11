I segreti di Dessi, marito e coach di Palmisano: "Allenarla scelta naturale"

L’altro giorno è arrivata con quattro minuti di ritardo. Un’inezia. Ma, si sa, le regole sono regole. «Antone’, guarda che qui sono io l’allenatore». Lei lo ha guardato senza protestare: «Ok coach», ha risposto. Con Lorenzo Dessi non ci sono luoghi comuni. Essere marito di Antonella Palmisano, campionessa di tutto, faccia pulita e bella dell’atletica azzurra e mondiale, non sposta nulla nel suo ruolo di allenatore. Un ruolo nuovo, difficile, che da poco più di un mese ha rimodulato le loro vite.

«Ci siamo detti subito: va bene, dobbiamo distinguere le parti. Ci sono il marito e la moglie. E ci sono l’allenatore e l’atleta». Sta funzionando. Non è scontato. Lo sport non è nuovo a questi intrecci. Tamberi e il padre, Howe e la madre. Molti finiti nel dimenticatoio, altri agli stracci. Altri ancora bagnati di euforia. «Bisogna rispettare i ruoli - racconta Dessi -, senza confondere quello sportivo con quello sentimentale. Ma diventare il suo allenatore è sembrata la cosa più naturale del mondo».



Che effetto le fa?

«È bello. È una sfida importante. Chi non vorrebbe allenare un campione olimpico? Però è un po’ come se alleni una squadra di calcio provinciale e a un certo punto ti dicono: vai ad allenare il Real Madrid. Per me i tempi erano giusti, siamo contenti».



Bisogna essere comprensivi o non troppo?

«Varia da periodo a periodo. Ora siamo alla ricerca della serenità. Valuto se devo essere rompiscatole, magari più avanti. E comunque per me il rapporto è un binomio, siamo su un binario: dobbiamo viaggiare insieme».



La conoscenza di Antonella ha facilitato degli aspetti?

«Sì, mi sento avvantaggiato, conosco la storia dell’atleta e le sue problematiche. Nell’aspetto tecnico so cosa potrebbe farle bene in questo periodo rispetto ad altri».



La scelta come è maturata?

«Antonella diceva: “Voglio trovare la soluzione più tranquilla per affrontare al meglio questi mesi”. E la scelta è ricaduta su di me. D’altra parte, provare altre soluzioni in dieci mesi, quelli che mancano all’Olimpiade, non è facile. I tempi erano stretti. Mi ha chiesto: “Mi alleni?”. Va bene. Se devo dirla tutta, ancora non me ne rendo conto. Non ho metabolizzato».



Come vi siete incontrati?

«Ci siamo conosciuti tramite i raduni della Nazionale: lei atleta affermata, io di medio livello. Facevamo i raduni, tra uno scherzo e l’altro è nata una storia».



La prima cosa che l’ha colpita?

«La semplicità, il come si pone, il suo modo di essere. Io ero sempre un po’ quello con la battuta pronta, tra i due. Lei si metteva a ridere e mi faceva impazzire. La sua purezza mi ha sempre fatto questo effetto».