Schwazer, fine dei giochi: Parigi addio, la Wada non concede sconti

ROMA - Il sogno di Alex Schwazer si è infranto, non potrà partecipare alle prossime Olimpiadi di Parigi. L'atleta altoatesino ha annunciato l'esito della decisione della Wada sullo sconto di pena in diretta dal Grande Fratello su Canale 5. L’altoatesino da settimane continuava ad allenarsi, con la speranza di essere riabilitato dopo la squalifica per doping .

Le parole di Schwazer

"La decisione mi è stata annunciata dopo due anni e non è stata favorevole - ha detto l’atleta - io sono molto dispiaciuto perché ritengo che questa decisione sia una decisione profondamente sbagliata perché non è stata presa in maniera neutra. Credo di pagare il fatto di non aver mai accettato un verdetto della giustizia sportiva e di aver lottato per anni per la mia innocenza. Valuterò nei prossimi giorni cosa fare”.