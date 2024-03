Iapichino frenata dai crampi al Mondiali indoor: cosa è successo

È di Devynne Charlton, la 28enne freccia di Nassau, Bahamas, l'ultima giornata dei Mondiali indoor di Glasgow . Per lei 7"65 nella finale dei 60 ostacoli per confermarsi nell'Olimpo della specialità e abbassare ulteriormente di 2/100 il primato mondiale da lei stessa stabilito lo scorso 11 febbraio. Classica chiusura col botto per lei, mentre Armand Duplantis scrive il suo solito monologo nel salto con l'asta con un 6,05 e tre tentativi falliti al record del mondo di 6,24 (sarebbe stato il suo ottavo) e Noah Lyles fa parlare di sé. Nel frattempo l'Italia chiude con due argenti e due bronzi e mastica amaro con Larissa Iapichino , settima in una finale di salto in lungo per lei condizionata dai crampi.

La 4x100 Usa battuta: è polemica

Nel quartetto Stelle-e-Strisce della 4x400, specialità che l'Italia ha deciso di disertare, Noah Lyles compare a sorpresa. È una gara, ma anche l'inizio di un percorso che porterà il ragazzo della Florida a Parigi a lottare per una terza medaglia oltre a 100, 200 e 4x100? Intorno alle 21 italiane, compare "casualmente" un post su X di fuoco dallo sprinter Fred Kerley sul sistema di selezione, chiudendo con un drastico «Siete tutti burattini». L'altra sorpresa arriva dalla pista: il Belgio di Alexander Doom, lo stesso che si era tolto la soddisfazione di battere Warholm sui 400, supera proprio gli Stati Uniti a un Amen dal traguardo e la terza frazione, quella appunto di Lyles, non fa la differenza. Anzi... Ben più diplomatico il post di Michael Johnson: «Noah dovrebbe fare qualcosa in più se vuole la 4x400 di Parigi». Stati Uniti sconfitti anche al femminile, ma dall'Olanda che non è certo l'ultima arrivata.

Charlton e Duplantis vincono dominando

Il successo di Devynne Charlton è invece solare e il simbolo di un gran Mondiale, concluso con un primato meritato. Primato che può solo cercare lo svedese Mondo Duplantis nel salto con l'asta: 5,65 al primo tentativo, 5,85 sorprendentemente all'ultimo, 5,95 al secondo, 6,05 al terzo. Ed è comunque miglior prestazione dell'anno, nonché secondo titolo iridato al chiuso dei 4 totali.

Larissa Iapichino frenata dai crampi

È un brillante quarto posto quello di Catalin Tecuceanu, al quale va comunque il grosso merito di aver raggiunto una finale degli 800 metri in un Mondiale indoor che l'Italia non vedeva da 35 anni. Il 24enne veneto dai natali rumeni resta una buona notizia per l'atletica italiana. È invece brutta quella di Larissa Iapichino, che stringe i denti, conduce una gara in crescendo fino a 6,69, ma zavorrata dai crampi.