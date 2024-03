Europei di Roma, Weir: "Io e Fabbri vogliamo aprire una nuova era del peso"

Cresce l'attesa in vista dell'inizio degli Europei di atletica che si svolgeranno nella splendida cornice del Foro Italico a Roma dal 7 al 12 giugno. Tra chi ha iniziato il conto alla rovescia in vista della manifestazione c'è anche Zane Weir, campione d'Europa indoor del lancio del peso e reduce dal quarto posto ai Mondiali indoor di Glasgow: "Roma 2024 sarà uno step importante della stagione, ma anche della mia carriera in generale. Sono entusiasta di poter gareggiare nella Capitale davanti ai tifosi italiani in uno degli impianti più importanti del mondo".