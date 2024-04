La carica di Tortu: "In Florida per preparare una grande stagione"

Filippo Tortu è pronto per l'esordio stagionale in Florida. Sabato 13, a Gainesville, l'atleta azzurro scenderà in pista. "Sono molto carico e determinato per il mio esordio, sarà una gara di altissimo livello, con 8 atleti iscritti con un personale migliore del mio. Un grande stimolo e un'ottima occasione per testare il lavoro che sto facendo con il mio allenatore".