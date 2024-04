Tortu, esordio ok sui 100 metri a Gainesville: chiude settimo a 10"15

GAINESVILLE (STATI UNITI) - Esordio convincente per Filippo Tortu : l'azzurro classe 1998 parte dal crono di 10"15 sui 100 metri di Gainesville , in Florida (Stati Uniti). Per il campione olimpico della staffetta 4x100 è il miglior debutto degli ultimi cinque anni su questa distanza, ottenuto con una brezza a favore (+1.7 di vento) ma nei limiti del consentito. Nella serie principale del Tom Jones Memorial l’azzurro conclude al settimo posto , con il successo che va allo statunitense campione del mondo dei 100, dei 200 e della 4x100 Noah Lyles che trionfa in 10"01 davanti all’argento olimpico dei 200 Kenny Bednarek , secondo con lo stesso crono , e all’altro americano Kyree King (10"02). Quarto posto per il giapponese finalista iridato Abdul Hakim Sani Brown (10"04), quinto il liberiano Joseph Fahnbulleh (10"07) sesto il giamaicano Ryiem Forde (10"12).

Tortu negli Usa fino al 26 aprile: i dettagli

Il 25enne campione olimpico si sta allenando negli States, a Montverde (Orlando) dove resterà, si legge sul sito della Fidal, "fino al 26 aprile prima di unirsi al gruppo dei velocisti azzurri che voleranno negli Usa per il raduno di Miami in preparazione delle World Relays di Nassau (Bahamas, 4-5 maggio), l’evento mondiale delle staffette che mette in palio la qualificazione per le Olimpiadi di Parigi". L'ultima volta che Tortu si era messo alla prova in gara sui 100 metri coincideva con la prova a Savona in batteria e finale nel maggio scorso con 10"16 e 10"17, entrambi ventosi. L'atleta brianzolo, primo italiano sotto i 10 secondi con il 9"99 del 2018 a Madrid, ha corso nella scorsa stagione in 20"14 nei 200 centrando lo standard olimpico agli Assoluti di Molfetta e poi con la 4x100 insieme a Rigali, Jacobs e Patta è salito sul secondo gradino del podio ai Mondiali di Budapest.

Tom Jones Memorial, gli altri risultati

A Gainesville sorprende il 10"77 (+1.6) nei 100 femminili della 22enne statunitense Jacious Sears che demolisce il record personale di diciannove centesimi al debutto stagionale all’aperto. Numeri importanti anche nei 100 ostacoli: l’ex iridata Nia Ali in 12"44 (-0.8) la spunta nel duello con Tonea Marshall, sconfitta di un solo centesimo con 12"45. Al maschile nei 110hs il campione mondiale Grant Holloway si aggiudica la finale in 13"21 (-1.4) dopo il 13.10 ventoso (+2.5) della batteria.