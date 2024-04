Maratona di Londra, Jepchirchir nella storia: nuovo record del mondo!

Dopo sette anni cade di nuovo a Londra il record del mondo di maratona femminile per mano della keniana Peres Jepchirchir . L'oro olimpico nel 2021 e iridata in carica di mezza maratona chiude in 2h16:16 , togliendo 45" al limite stabilito da Mary Keitany nel 2017, che a sua volta lo sottrasse a Paula Radcliffe (2h17:42, ancora Londra, nel 2005).

Maratona femminile, nuovo record del mondo

Gara con un finale entusiasmante, dettato dal cambio di passo della Jepchirchir a 500 metri dal traguardo, dopo l'ultimo terzo di gara condotto dal poker di atlete composto dalla Jepchirchir, dalla primatista mondiale di maratona "mista" Tigist Assefa, dall'altra keniana Joyciline Jepkosgei e dall'altra etiope Megertu Alemu. Una classifica da record: primato della Jepchirchir, il secondo posto della Assefa in 2h16:23, il terzo della Jepkosgei in 2h16:24 (miglior crono di sempre per una terza classificata e record personale di quasi un minuto) e ulteriore record grazie al 2h16:34 della Alemu (anche per lei primato personale). E' la prima maratona di sempre con quattro atlete capaci di scendere contemporaneamente sotto le 2h17. Sotto le 2h20, infine, anche Brigid Kosgei (2h19:02) e Sheila Chepkirui (2h19:31).