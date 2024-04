Quanto guadagna il vincitore della maratona di Londra? Ben poco...

London Marathon è senz’altro molto valido ma non eccelso anche da considerare che per un top runner vincere ed entrare nell’albo d’oro è qualcosa che cambia la propria carriera per sempre. Non la cambia economicamente, i premi non sono poi così alti soprattutto se paragonati a tante altre discipline sportive quali calcio, basket, ciclismo, golf o tennis. Se guardiamo proprio al tennis, la maratona di Londra potrebbe essere tranquillamente un torneo Grande Slam dove nel tirar la pallina oltre rete si guadagnano decine di milioni di dollari...