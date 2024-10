Duplantis, proposta di matrimonio a Desiré: l'anello e poi l'aurora boreale

"Ero più nervoso che alle Olimpiadi". Così l'astista svedese Armand 'Mondo' Duplantis ha raccontato i momenti in cui ha chiesto a sorpresa due giorni fa alla sua fidanzata Desiré Inglander di sposarlo. Lo ha fatto durante un servizio fotografico per 'Vogue Scandinavia' su una spiaggia di The Hamtons, inginocchiandosi e porgendo l'anello alla 22enne modella sua connazionale.