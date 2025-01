Medaglie delle Olimpiadi di Parigi deteriorate: la battuta di Tamberi diventa virale 

Dopo cinque mesi sono praticamente da buttare. Come è noto, 100 gli atleti hanno restituito le medaglie olimpiche vinte a Parigi a causa del loro improvviso deterioramento. Il motivo? Sono state realizzate con materiali di scarsa qualità. La notizia ha fatto il giro del mondo e nelle ultime ore è stata commentata da Tamberi , campione italiano del salto in alto. Lui ci ha messo dell'ironia perché quella medaglia non l'ha vinta.

Madaglie di Parigi, Tamberi ironico

"Ci sarà un motivo se io non l’ho presa sin da subito… Ci avevo visto lungo", ha scritto Tamberi su una storia Instagram. Le precarie condizioni fisiche di "Gimbo" gli hanno impedito di difendere il suo titolo olimpico di Tokyo 2020. L'azzurro, infatti, non ha superato la misura di 2.27 chiudendo la finale all'undicisemo posto, lontano dal podio. "Mi spiace da morire perchè nonostante tutto quello che è successo pensavo di poter fare qualcosa. Ho lavorato tanto per questa gara. Cerco solo di stare tranquillo e non pensare a quello che è successo, non riesco ad accettarlo", le sue parole a caldo. Quella ferita è sicuramente ancora aperta, ma la sta curando anche con l'arma dell'ironia.