In cento restituiscono le medaglie delle Olimpiadi di Parigi: "Sono in stato preoccupante"

Medaglie arrugginite, cosa è successo dopo le Olimpiadi di Parigi

Secondo il quotidiano francese 'La Lettre', i dirigenti dell'azienda che ha prodotto le medaglie per i Giochi della scorsa estate, la 'Monnaie de Paris', sono stati licenziati dopo quanto accaduto. Ma cosa è successo nel dettaglio? Perché le medaglie si sono deteriorate in così breve tempo? Secondo le indiscrezioni, i problemi alle medaglie sarebbero sorti a causa del divieto di utilizzo di un componente chimico e della mancanza di tempo utile per effettuare tutti i test del caso. "Bene, quindi queste medaglie olimpiche sono fantastiche quando sono nuove di zecca ma dopo averle lasciate sulla mia pelle, con un po' di sudore per un po' e averle poi lasciate indossare ai miei amici durante il weekend, a quanto pare non sono di qualità così alta come si potrebbe pensare'', aveva tuonato lo skateboarder americano Huston. "Guardatela, sembra rovinata. Anche la parte anteriore. Sta iniziando a scheggiarsi un po'. Forse avrebbe dovuto aumentare un po' la qualità ".

Medaglie arrugginite, le possibili cause

Quali sono dunque le possibili cause del deterioramento delle medaglie? Quelle d'oro, disegnate dal gioielliere di lusso francese Chaumet, sono fatte d'argento con un importante rivestimento in oro. Le medaglie di bronzo sono invece solitamente composte da un mix di rame, zinco e stagno. In particolare il bronzo, quando esposto all'aria e all'umidità, tende a ossidarsi e la rapidità con cui si degrada dipende dalla proporzione di metalli presenti: in questo caso specifico, quelli economici accelerano il processo di deterioramento.