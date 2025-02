Doualla da urlo: nuovo primato europeo ai campionati italiani, 60 metri in 7"19!

ANCONA - Kelly Ann Doualla continua a stupire: in occasione dei campionati italiani indoor Under 18 ad Ancona , la 15enne sprinter lombarda vince la finale dei 60 metri correndo in 7"19 , nuovo primato europeo della categoria e ad un solo centesimo dal record mondiale appartenente alla statunitense Shawnti Jackson .

Doualla show ad Ancona: è qualificata agli Europei Assoluti

La giovane promessa dell'atletica italiana stacca anche il pass per gli Europei Assoluti di marzo, in programma in Olanda: il tempo minimo per qualificarsi era infatti di 7"20, ampiamente superato dall'azzurra. Doualla, che gareggia per il Cus Pro Patria Milano, diventa la seconda italiana di tutti i tempi al pari di Marisa Masullo, dietro soltanto a Zaynab Dosso e la quarta sprinter europea Under 20 di ogni epoca. Il tempo ottenuto oggi, sabato 8 febbraio, ad Ancona rappresenta un ulteriore progresso dopo aver già sbalordito tre settimane fa, sullo stesso rettilineo, del PalaCasali con 7"23.