Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Furlani, l'intervista: «Mi ispiro a Sinner. Tokyo? Sono qui con ottimi propositi»

Lunedì alle 12.40 Mattia sarà in pedana per qualificarsi alla finale di mercoledì: «Mai visto un atleta con la determinazione di Jannik. Ecco su cosa ho lavorato per il Mondiale»
Furlani, l'intervista: «Mi ispiro a Sinner. Tokyo? Sono qui con ottimi propositi»© ANSA
Christian Marchetti

Dici Tokyo, dici Mondiali 1991 e puoi anche non dire altro. Come per magia comparirà la battaglia Mike Powell contro Carl Lewis. Salto in lungo, in quel caso nell’iperspazio. Quella sera, il primo sconfitto fu Newton e la “sua” forza di gravità. Il secondo sconfitto fu Carl Lewis, proprio mentre Powell decideva di scendere sulla terra a 8 metri e 95 centimetri dall’asse di battuta: ancora oggi record del mondo. «Emozioni forti - sintetizza giustamente Mattia Furlani - È la cima della storia del mio sport. Una battaglia simile non penso che la rivivremo più. Io, sebbene non fossi ancora nato, invece la rivedo spesso perché quel gesto incredibile mi è di insegnamento per affinare la mia tecnica. Mi ha dato tanto».

Furlani, l'allievo

E quindi, come dire, Mattia Furlani ha “studiato i classici” per farsi trovare pronto all’esame Tokyo 2025. A Casa Atletica Italiana risponde alle stesse domande della collega e amica Larissa Iapichino e, nel mentre, caso vuole che l’Athletic Integrity Unit comunichi che lo stesso Mike Powell, oggi 61 anni e allenatore, è stato sospeso per “questioni di sicurezza” da tutte le attività di World Athletics. Senza aggiungere altro. Il mondo continua a girare e la qualificazione per la finale maschile di mercoledì del salto in lungo resta prevista per lunedì alle 12.40 italiane. «Un momento importantissimo - lo definisce il ventenne reatino nato però ai Castelli - nonché una fase di studio fondamentale. E poi un momento in cui si cerca di risparmiare il più possibile energie, centrare al più presto la misura». 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Atletica

Furlani e il parterre di Tokyo

Il greco Miltiadis Tentoglou gioca a fare il collezionista. Vuole diventare il primo a vincere almeno due ori in ciascuna delle maggiori competizioni: Olimpiadi, Mondiali all’aperto e indoor ed Europei outdoor e al chiuso. Gli manca solo Tokyo, mentre il campione del mondo indoor e bronzo a Parigi Furlani non ci sta a guardargli ancora una volta le spalle. «Finora è stata una stagione piena di successi e in cui io e mia madre (la sua allenatrice Khaty Seck, ndc) abbiamo lavorato molto sulla rincorsa e sulle prospettive future. Ho comunque dominato le gare indoor e ora mi presento con ottimi propositi». Dimenticando (o cercando di dimenticare) Tentoglou, il decatleta svizzero campione in Diamond League Ehammer, il costante australiano Adcock e i combattivi giamaicani McLeod e Gayle. Mancherà, a proposito, il loro connazionale Pinnock, pronto a diventare turco. Dimenticando anche quei 15 cm di differenza tra le migliori misure all’aperto del 2025 di Tentoglou (8,46) e Mattia (8,31). O forse no, partire proprio da lì. 

Furlani e la determinazione di Sinner

«Nella borsa che porto in campo metto le scarpe chiodate e la determinazione. Ah, e anche un cambio in caso di pioggia. Purtroppo quest’anno ne ho fatto ampio uso». Perché d’accordo il talento, la forza e lo spirito combattivo, ma non di soli buoni propositi si vive e un pizzico di fortuna in più non guasta. «Cosa vorrei rubare a Larissa? Senz’altro la regolarità». «A lui invece ruberei la decisione - replica senza esitazioni Iapichino - Mattia è ipnotico, come se dovesse sprigionare scintille con la pedana». In fin dei conti, sia Mattia che Larissa tornano su quell’argomento e si ritrovano a citare lo stesso esempio: un ragazzo con la racchetta. «Non ho mai visto un atleta con la determinazione di Jannik Sinner - dice Furlani - Non faccio nottata per seguire le sue partite, ma mi ha ispirato molto». E con questo gli ingredienti ci sono tutti. A 19 anni, Furlani era già su un podio olimpico. Adesso guarda i Mondiali con la stessa fame, sebbene «li avrei voluti in un altro momento dell’anno, non alla fine». Che poi però, si sa, è sempre un nuovo inizio. Mattia Furlani ha imparato anche questo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Atletica

Dici Tokyo, dici Mondiali 1991 e puoi anche non dire altro. Come per magia comparirà la battaglia Mike Powell contro Carl Lewis. Salto in lungo, in quel caso nell’iperspazio. Quella sera, il primo sconfitto fu Newton e la “sua” forza di gravità. Il secondo sconfitto fu Carl Lewis, proprio mentre Powell decideva di scendere sulla terra a 8 metri e 95 centimetri dall’asse di battuta: ancora oggi record del mondo. «Emozioni forti - sintetizza giustamente Mattia Furlani - È la cima della storia del mio sport. Una battaglia simile non penso che la rivivremo più. Io, sebbene non fossi ancora nato, invece la rivedo spesso perché quel gesto incredibile mi è di insegnamento per affinare la mia tecnica. Mi ha dato tanto».

Furlani, l'allievo

E quindi, come dire, Mattia Furlani ha “studiato i classici” per farsi trovare pronto all’esame Tokyo 2025. A Casa Atletica Italiana risponde alle stesse domande della collega e amica Larissa Iapichino e, nel mentre, caso vuole che l’Athletic Integrity Unit comunichi che lo stesso Mike Powell, oggi 61 anni e allenatore, è stato sospeso per “questioni di sicurezza” da tutte le attività di World Athletics. Senza aggiungere altro. Il mondo continua a girare e la qualificazione per la finale maschile di mercoledì del salto in lungo resta prevista per lunedì alle 12.40 italiane. «Un momento importantissimo - lo definisce il ventenne reatino nato però ai Castelli - nonché una fase di studio fondamentale. E poi un momento in cui si cerca di risparmiare il più possibile energie, centrare al più presto la misura». 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Atletica

Da non perdere

Mondiali di atletica, argento PalmisanoMondiali di atletica, torna Jacobs
1
Furlani, l'intervista: «Mi ispiro a Sinner. Tokyo? Sono qui con ottimi propositi»
2
Furlani e la determinazione di Sinner