Furlani, l'intervista: «Mi ispiro a Sinner. Tokyo? Sono qui con ottimi propositi»

Il greco Miltiadis Tentoglou gioca a fare il collezionista. Vuole diventare il primo a vincere almeno due ori in ciascuna delle maggiori competizioni: Olimpiadi, Mondiali all’aperto e indoor ed Europei outdoor e al chiuso. Gli manca solo Tokyo, mentre il campione del mondo indoor e bronzo a Parigi Furlani non ci sta a guardargli ancora una volta le spalle. «Finora è stata una stagione piena di successi e in cui io e mia madre (la sua allenatrice Khaty Seck, ndc) abbiamo lavorato molto sulla rincorsa e sulle prospettive future. Ho comunque dominato le gare indoor e ora mi presento con ottimi propositi». Dimenticando (o cercando di dimenticare) Tentoglou, il decatleta svizzero campione in Diamond League Ehammer, il costante australiano Adcock e i combattivi giamaicani McLeod e Gayle. Mancherà, a proposito, il loro connazionale Pinnock, pronto a diventare turco. Dimenticando anche quei 15 cm di differenza tra le migliori misure all’aperto del 2025 di Tentoglou (8,46) e Mattia (8,31). O forse no, partire proprio da lì.

Furlani e la determinazione di Sinner

«Nella borsa che porto in campo metto le scarpe chiodate e la determinazione. Ah, e anche un cambio in caso di pioggia. Purtroppo quest’anno ne ho fatto ampio uso». Perché d’accordo il talento, la forza e lo spirito combattivo, ma non di soli buoni propositi si vive e un pizzico di fortuna in più non guasta. «Cosa vorrei rubare a Larissa? Senz’altro la regolarità». «A lui invece ruberei la decisione - replica senza esitazioni Iapichino - Mattia è ipnotico, come se dovesse sprigionare scintille con la pedana». In fin dei conti, sia Mattia che Larissa tornano su quell’argomento e si ritrovano a citare lo stesso esempio: un ragazzo con la racchetta. «Non ho mai visto un atleta con la determinazione di Jannik Sinner - dice Furlani - Non faccio nottata per seguire le sue partite, ma mi ha ispirato molto». E con questo gli ingredienti ci sono tutti. A 19 anni, Furlani era già su un podio olimpico. Adesso guarda i Mondiali con la stessa fame, sebbene «li avrei voluti in un altro momento dell’anno, non alla fine». Che poi però, si sa, è sempre un nuovo inizio. Mattia Furlani ha imparato anche questo.