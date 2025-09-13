Mondiali di atletica, gli italiani in gara: il programma di oggi e come vederli in tv

TOKYO (Giappone) - La prima giornata dei Mondiali di atletica leggera a Tokyo si è aperta subito con una medaglia per l'Italia , conquistata da Antonella Palmisano . Dopo le prime gare svolte nella notte italiana, alle ore 11 italiane ripartirà il programma. Tanta attesa per il ritorno di Jacobs in pist a per i 100 metri, per la finale di Battocletti nei 10.000 metri e per il debutto di Iapichino nelle qualificazioni del salto in lungo. In finale anche Leo Fabbri , che si è qualificato durante la notte italiana.

Mondiali di atletica, il programma della giornata

Questo il programma della prima giornata (tra parentesi gli italiani impegnati):

11.05 -- 3000 siepi U batterie (A. Zoghlami)

11.30 -- Lungo D qualificazione (Iapichino)

11.55 -- 100 D batterie (Dosso)

12.05 -- Asta U qualificazione (Bertelli, Oliveri)

12.50 -- 1500 D batterie (Cavalli, Sabbatini, Zenoni)

13.35 -- 100 U batterie (Jacobs)

14.10 -- Peso U finale (Fabbri)

14.30 -- 10.000 D finale (Battocletti, Palmero)

15.20 -- 4×400 mista finale (Italia)

Mondiali di atletica, dove vederli in tv e in streaming

I Mondiali di atletica leggera, in corso a Tokyo, saranno trasmessi in diretta televisiva da Rai 2, Rai Sport ed Eurosport. Questa l'alternanza sui canali Rai, per la prima giornata di sabato 13 settembre: Rai 2: 11.00-13.00; RaiSport: 13.00-13.30; Rai 2: 13.30-15.30. Sarà disponibile anche la diretta streaming su RaiPlay, sui canali Eurosport (visibili sulle piattaforme Dazn, Timvision e Prime Video), mentre in streaming su Discovery+ saranno disponibili le dirette integrali senza interruzioni delle gare su pista, strada, salti e lanci, anche on demand.