Mondiali di atletica, gli italiani in gara: il programma di oggi e come vederli in tv

TOKYO (Giappone) - La prima giornata dei Mondiali di atletica leggera a Tokyo si è aperta subito con una medaglia per l'Italia, conquistata da Antonella Palmisano. Dopo le prime gare svolte nella notte italiana, alle ore 11 italiane ripartirà il programma. Tanta attesa per il ritorno di Jacobs in pista per i 100 metri, per la finale di Battocletti nei 10.000 metri e per il debutto di Iapichino nelle qualificazioni del salto in lungo. In finale anche Leo Fabbri, che si è qualificato durante la notte italiana.
Mondiali di atletica, il programma della giornata
Questo il programma della prima giornata (tra parentesi gli italiani impegnati):
11.05 -- 3000 siepi U batterie (A. Zoghlami)
11.30 -- Lungo D qualificazione (Iapichino)
11.55 -- 100 D batterie (Dosso)
12.05 -- Asta U qualificazione (Bertelli, Oliveri)
12.50 -- 1500 D batterie (Cavalli, Sabbatini, Zenoni)
13.35 -- 100 U batterie (Jacobs)
14.10 -- Peso U finale (Fabbri)
14.30 -- 10.000 D finale (Battocletti, Palmero)
15.20 -- 4×400 mista finale (Italia)
Mondiali di atletica, dove vederli in tv e in streaming
I Mondiali di atletica leggera, in corso a Tokyo, saranno trasmessi in diretta televisiva da Rai 2, Rai Sport ed Eurosport. Questa l'alternanza sui canali Rai, per la prima giornata di sabato 13 settembre: Rai 2: 11.00-13.00; RaiSport: 13.00-13.30; Rai 2: 13.30-15.30. Sarà disponibile anche la diretta streaming su RaiPlay, sui canali Eurosport (visibili sulle piattaforme Dazn, Timvision e Prime Video), mentre in streaming su Discovery+ saranno disponibili le dirette integrali senza interruzioni delle gare su pista, strada, salti e lanci, anche on demand.