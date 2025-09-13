Iapichino in lacrime fuori dalla finale ai Mondiali, la frase urlata del papà allenatore: "Non so..."

L'Italia ai Mondiali di atletica leggera a Tokyo ha festeggiato la prima medaglia con Palmisano , ma c'è stata anche la prima, grande, delusione con Larissa Iapichino . La campionessa azzurra, 23 anni, non è riuscita a superare le qualificazioni per arrivare alla finale del salto in lungo , venendo subito eliminata. Tanti errori, lacrime e la frase urlata dal padre che racconta il momento complicato dell'atleta, che detiene il record italiano nel salto in lungo indoor ed era considerata una delle favorite se non per la vittoria finale almeno per il podio. La prima ad essere senza parole è proprio lei che alla Rai dice: "Credo che in questo momento sia importante uscire da qui, tornare in albergo e analizzare tutto con lucidità. A caldo la gara si commenta da sola, poi vorrei riparlarne in un momento diverso. Ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito, anche se non è stato lo spettacolo che volevo portare a questo Mondiale. Io sono sotto shock, non ho emozioni, per questo preferisco parlarne in un secondo momento. Mi sembra un incubo".

Iapichino subito eliminata: le lacrime e la frase del padre

Larissa Iapichino, figlia della grande Fiona May e di Gianni Iapichino che è anche il suo coach, ha sbagliato il primo salto fermandosi solo a 6.52. Serviva una buona misura per entrare in finale, ma anche il secondo salto è andato a vuoto, con ben 19 cm lasciati in pedana. L'azzurra ha staccato troppo presto e si è rivolta al padre-coach, che però ha risposto: "Non so cosa dirti". Tutte le speranze sull'ultimo salto, che però si ferma solo a 6.32: Larissa Iapichino è eliminata e le telecamere la inquadrano con gli occhi lucidi, in lacrime. Si chiude così la prima delusione per l'Italia ai Mondiali. Lei sotto shock, il papà in tribuna una furia.

Iapichino shock, i commenti dei social

"Iapichino shock", dice più di qualcuno sui social. L'esempio di questo è il volto di Larissa che, dopo aver fallito l'ultimo salto, si è rivolta ancora al padre: "Tredicesima?", incredula. Iapichino, dopo aver fallito, è a bordo pista senza parole, consolata dalle avversarie. Senza parole anche loro: nelle ultime 10 gare era arrivata prima o seconda. E per questo in tv non riesce a dire altro che: "Sono sotto shock, mi sembra un incubo".