Ufficiale, niente finale per Jacobs e la 4x100: cosa è successo a Tokyo

La giuria ha preso una decisione definitiva dopo aver rivisto le immagini: tutti i dettagli
Ufficiale, niente finale per Jacobs e la 4x100: cosa è successo a Tokyo
2 min

Niente da fare per l'Italia. Il ricorso è stato bocciato e anche l'appello non è andato a buon fine per il presunto tamponamento su Jacobs che ha compromesso la 4x100 ai Mondiali di Tokyo. La giuria ha visto le immagini più volte e non ha dato ragione alla delegazione azzurra. 

Italia bocciata dopo l'appello nella 4x100 

Questa la decisione della Giuria d'Appello di Tokyo: "La giuria ha esaminato il video del contatto tra gli atleti italiani e sudafricani e ha concluso che il corridore sudafricano è stato ostacolato dal corridore italiano (Marcell Jacobs, ndr) e di conseguenza, ha contribuito al mancato scambio di testimone tra i due team sudafricani. La giuria appoggia la decisione di squalificare il team italiano. Il ricorso è respinto, inclusa la richiesta di ripetizione o di avanzamento. La caparra versata dall'Italia viene incassata".

 

 

 

