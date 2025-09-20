Mondiali atletica diretta Tokyo: segui Jacobs e Battocletti live

Altra giornata di emozioni per l’Italia ai Mondiali di atletica di Tokyo . Il programma, iniziato nella notte italiana, si è aperto con il ritiro di Antonella Palmisano nella 20km femminile e il tredicesimo posto di Francesco Fortunato nella 20km maschile. Grande attesa per Nadia Battocletti , che corre nei 5.000 metri dopo la medaglia d’argento nei 10.000 metri, e le batterie delle staffette (4x100 maschile e femminile, 4x400 femminile). Segui le gare in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

12:15

Mondiali Atletica, ora Decathlon e 4x400

Adesso nel programma ci sono le gare di Decathlon (salto in alto) e la 4×400 maschile, per le quali l'Italia non si è qualificata.

12:05

Mondiali atletica, il programma delle staffette

Ripartirà ora il programma dell'eptathlon. Questo il programma delle staffette:

Ore 13.00: 4×400 femminile, batterie (Italia con Anna Polinari, Virginia Troiani, Alessandra Bonora, Alessia Mangione)

Ore 13.25: 4×100 maschile, batterie (Italia con Fausto Desalu, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Matteo Melluzzo)

Ore 13.45: 4×100 femminile, batterie (Italia con Vittoria Fontana, Gloria Hooper, Dalia Kaddari, Alessia Pavese)

11:55

Tortu escluso dalla 4x100

Tra poco inizierà il programma serale a Tokyo e la grande sorpresa per l'Italia è l'esclusione di Filippo Tortu dalla batteria 4x10, dopo essere uscito non al meglio dalle batterie dei 200 metri.

11:40

20km marcia maschile, Fortunato solo al 16° posto

Francesco Fortunato ha chiuso solo sedicesimo la 20 km di marcia ai Mondiali di atletica di Tokyo. La gara è stata vinta dal brasiliano Caio Bonfim. Secondo posto per il cinese Zhaozhao Wang. Bronzo per lo spagnolo Paul McGrath. Gli altri azzurri Gianluca Picchiottino e Andrea Cosi hanno terminato la gara rispettivamente in 34ma e in 36ma posizione.

11:30

Eptathlon, Gerevini è sedicesima in classifica

Nella quinta prova dell'eptathlon Sveva Gerevini, 29enne lombarda dei Carabinieri, non va oltre i 5,80 metri (-0.3) nel lungo e si ritrova sedicesima in classifica con 4439 punti a due gare dal termine. Alle 12 la sesta prova nel tiro del giavellotto.

11:15

Palmisano costretta al ritiro: "Devo essere contenta del mio percorso"

Nella notte Antonella Palmisano ha dovuto ritirarsi dalla 20km marcia: "Sapevo che avrei potuto pagare la stanchezza muscolare e l'avevo messa in conto. Non mi spaventava il ritmo forte, cercavo di esserci, ma le gambe hanno smesso di rispondere. Dopo il ritiro di Parigi mi ero ripromessa di non sminuirmi, devo essere contenta del mio percorso e di tornare a casa con un argento. Ho voluto aspettare al traguardo Maria Perez, in segno di riconoscenza per la nostra amicizia".

11:00

Staffetta 4x100, Jacobs ci sarà

Marcell Jacobs torna in pista. L'olimpionico dei 100, dopo la delusione nella gara individuale, è stato inserito nel quartetto azzurro della staffetta 4X100 attesa oggi nelle batterie: la formazione è composta da Desalu, Jacobs, Petta e Melluzzo. Definita anche la 4X100 donne con Fontana, Hooper, Kaddari, Pavese e la 4x400, sempre al femminile, con Polinari, Troiani, Bonora, Mangione.

10:45

Mondiali Atletica, come vederli in tv e streaming

Tutte le informazioni sulla giornata ai Mondiali di Atletica a Tokyo. Ecco come seguirli in diretta, tv o streaming. LEGGI TUTTO

10:30

Mondiali Atletica, il programma degli italiani della giornata

Ore 12: Eptathlon, giavellotto (Gerevini)

Ore 13: 4×400 D batterie (Italia)

Ore 13.25: 4×100 U batterie (Italia)

Ore 13.45: 4×100 D batterie (Italia)

Ore 14.11: Eptathlon, 800 (Gerevini)

Ore 14.29: 5000 D finale (Battocletti)

Tokyo - Giappone