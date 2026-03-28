La polemica di Dosso fa discutere: "A Roma costretta ad allenarmi al freddo su una pista usurata. Le linee le faccio con il gesso"
ROMA - "A Roma abbiamo un gap: non ci sono impianti indoor e quindi tutti gli allenamenti, anche d'inverno, li facciamo fuori al freddo". Sono le parole di Zaynab Dosso, campionessa del mondo sui 60 metri, ospite nella puntata del 27 marzo nella trasmissione 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio 1. L'atleta azzurra accende la polemica e rivela: "Anche la pista outdoor - aggiunge - fuori ci sta abbandonando, ha la linea di partenza talmente usurata che non possiamo partire li, dobbiamo fare le linee noi col gesso".
"Mi vergogno quando americani e giamaicani vengono a Roma per i raduni"
"Il mio compagno di allenamento, nonché campione europeo dei 100 ostacoli, ha quasi preso una storta. Vorrei fare un appello: è importante che le strutture ci siano, creano movimento, anche per i giovani", sottolinea ancora Zaynab Dosso. "Io mi vergogno quasi con americani e giamaicani quando mi dicono che vogliono venire a Roma a fare raduni, so come sono i loro impianti. Anche la pista outdoor però che almeno sia aggiustata. E poi un impianto indoor per l'inverno", conclude la 26enne fuoriclasse azzurra.