Atletica, Firenze accende il grande show: da Battocletti a Fabbri, parata di stelle al Pegaso Meeting

Sarà una Firenze ricca di stelle quella che venerdì 9 maggio ospiterà la seconda edizione del Pegaso Meeting di atletica allo stadio Ridolfi. L’evento, inserito nel calendario del World Athletics Continental Tour Challenger , porterà in Toscana alcuni dei nomi più importanti del panorama italiano e internazionale. Grande attesa soprattutto per il debutto stagionale su pista di Nadia Battocletti e per Leonardo Fabbri, idolo di casa e primatista italiano del getto del peso. In gara anche i campioni d’Europa Sara Fantini, protagonista nel martello, e Samuele Ceccarelli, oro europeo indoor nei 60 metri.

Gli ospiti in Toscana

Tra gli ospiti internazionali spicca il sudafricano Akani Simbine, velocista capace dal 2015 al 2026 di correre ogni stagione sotto il muro dei 10 secondi nei 100 metri. Presente anche Ambra Sabatini, simbolo dello sport paralimpico italiano. Il meeting, organizzato dall’Atletica Firenze Marathon con la direzione di Elisabetta Artuso, aderisce inoltre alle celebrazioni della Giornata dell’Europa. “Per me è una gara speciale, spero venga tanta gente – ha spiegato Fabbri –. Gareggiare a Firenze è motivo di orgoglio e sentire il pubblico vicino rappresenta una pressione positiva”. Entusiasta anche Battocletti: “Sono felice di poter gareggiare a Firenze. Arrivo da due settimane di raduno a Piombino e la Toscana mi sta piacendo molto”.“Per Firenze questo Meeting ha un valore enorme – ha sottolineato l’assessora allo sport Letizia Perini – perché porta in città atleti di altissimo livello internazionale”.