Nadia Battocletti inaugura il campo Consolini di Follonica, dove il mare incontra i sogni e ogni passo diventa infinito

Un gesto simbolico, ma potente: l’incontro tra la vicecampionessa olimpica, mondiale ed europea e l’Atletica Follonica, insieme dall’assessore allo sport, Azzurra Droghini, e al presidente della provincia di Grosseto, Francesco Limatola, al rappresentante della Fidal e all’intera comunità di Follonica, che crede nei valori dello sport, nel sacrificio e nei sogni.

Da Baldini a Battocletti

Da anni questo tratto di litorale toscano, forte di un microclima che permette di allenarsi in a una temperatura mite anche in inverno, è stato scelto per lunghi periodi di preparazione da campioni che hanno scritto pagine indimenticabili dell’atletica azzurra, come Stefano Baldini e Valeria Straneo.

Nadia sta rinnovando questa tradizione: i suoi allenamenti, seguiti da vicino dal padre-allenatore Giuliano, a suo tempo mezzofondista di alto livello, scorrono tra silenzi concentrati e respiri profondi, tra la disciplina quotidiana e quella luce negli occhi, che solo chi punta in alto riesce a tenere accesa. Ogni chilometro è un tassello, ogni ripetuta una promessa. In questo luogo, dove la natura invita a superare i propri limiti, Nadia sta preparando le sfide più importati della stagione estiva, come i campionati Europei di Birmingham (Gran Bretagna), dove, dal 10 al 16 agosto, sarà chiamata a difendere i due titoli sui 5.000 e i 10.000 metri conquistati a Roma nel 2024, con la determinazione di chi sa che il meglio deve ancora venire.

Giovedì 7 maggio, invece, al ristorante del “Villaggio Orizzonte”, dove Nadia Battocletti alloggia per questo periodo di stage, verrà organizzata una cena speciale aperta alla partecipazione di tutti gli appassionati, che avranno così occasione di conoscere da vicino la campionessa.

C’è qualcosa di speciale nell’aria tra mare e pinete, in questo angolo di Toscana dove la fatica si mescola al profumo di salsedine. Qui, al Villaggio Orizzonte, Nadia Battocletti sta costruendo, giorno dopo giorno, nuovi sogni a passo leggero.

E mentre il cronometro continuerà a scorrere, tra allenamenti e gare future, una cosa è certa: ogni passo di Nadia racconta una storia fatta di passione autentica.

E proprio da qui, tra Piombino e Follonica, potrebbe nascere l’ennesimo capitolo da ricordare.

"Qui mi sento come a casa, riesco a correre in armonia con il territorio e qui ci sono i percorsi giusti e questa nuova pista perfetta per preparare al meglio i prossimi appuntamenti, sabato 9 maggio a meeting di Firenze sui 1500 mt e poi Roma e altro, in attesa dei campionati Europei, appuntamento più importante di questa stagione", fa sapere Nadia Battocletti.