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Sospiro di sollievo per Furlani: escluse lesioni dopo l'infortunio, stop di 10 giorni

Per il campione del mondo di salto in lungo stiramento al bicipite femorale destro: tutti i dettagli
3 min
TagsfurlaniAtleticaInfortunio

Sospiro di sollievo per Mattia Furlani. Dopo l'infortunio (avvenuto nella fase di volo al quarto salto) subito a Xiamen (Cina), nel secondo appuntamento della Diamond League 2026, l'azzurro campione del mondo - uscito in barella piuttosto dolorante - si è sottoposto agli accertamenti strumentali e gli esami dovrebbero aver escluso lesioni. Per lui, uno stiramento al bicipite femorale destro che sarà valutato giorno per giorno. Per il momento, lo stop dell'azzurro dovrebbe attestarsi intorno ai 10 giorni.

"Nulla di grave ma che paura!"

Nel frattempo lo stesso Mattia ha tranquillizzato i suoi tanti tifosi con un post sui social che non lascia spazio a dubbi: "Dopo i primi esiti degli esami fortunatamente non si preannuncia nulla di grave, però vi dico la verità: non ho mai avuto paura come l’ho avuta ieri (lunedì, ndr)", sottolinea Mattia su Instagram. "La gara - prosegue Furlani - non era iniziata tecnicamente molto bene, ma la condizione c’era, tanto che prima dell’imprevisto avevo saltato 8.28 al terzo salto e al secondo 8.13, lasciando 27+ centimetri alla pedana. Ho sentito la “stoccata” in volo e da lì ho avuto una reazione molto forte".

Furlani: "Devo tenere il alto il morale"

"Davanti a me - spiega ancora il campione azzurro - ho visto passare tutto quello per cui avevo lavorato in questi mesi, se non addirittura un problema che potevo portarmi dietro per tutta la carriera, e la paura di vedermi levato tutto quello che mi ero creato fino ad adesso e di non riuscire a portare avanti sogni e obiettivi. Ma quando si lavora al massimo dello sforzo fisico tutto è imprevedibile".

"Ora - conclude Furlani - è il momento di tenere il morale alto e di non perdere la tonicità per tornare in pista sano e per proseguire il resto della stagione al massimo della forma fisica, puntando sempre in lungo!".

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