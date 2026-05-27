Sospiro di sollievo per Furlani: escluse lesioni dopo l'infortunio, stop di 10 giorni

Sospiro di sollievo per Mattia Furlani . Dopo l'infortunio (avvenuto nella fase di volo al quarto salto) subito a Xiamen (Cina) , nel secondo appuntamento della Diamond League 2026 , l'azzurro campione del mondo - uscito in barella piuttosto dolorante - si è sottoposto agli accertamenti strumentali e gli esami dovrebbero aver escluso lesioni . Per lui, uno stiramento al bicipite femorale destro che sarà valutato giorno per giorno. Per il momento, lo stop dell'azzurro dovrebbe attestarsi intorno ai 10 giorni .

"Nulla di grave ma che paura!"

Nel frattempo lo stesso Mattia ha tranquillizzato i suoi tanti tifosi con un post sui social che non lascia spazio a dubbi: "Dopo i primi esiti degli esami fortunatamente non si preannuncia nulla di grave, però vi dico la verità: non ho mai avuto paura come l’ho avuta ieri (lunedì, ndr)", sottolinea Mattia su Instagram. "La gara - prosegue Furlani - non era iniziata tecnicamente molto bene, ma la condizione c’era, tanto che prima dell’imprevisto avevo saltato 8.28 al terzo salto e al secondo 8.13, lasciando 27+ centimetri alla pedana. Ho sentito la “stoccata” in volo e da lì ho avuto una reazione molto forte".

Furlani: "Devo tenere il alto il morale"

"Davanti a me - spiega ancora il campione azzurro - ho visto passare tutto quello per cui avevo lavorato in questi mesi, se non addirittura un problema che potevo portarmi dietro per tutta la carriera, e la paura di vedermi levato tutto quello che mi ero creato fino ad adesso e di non riuscire a portare avanti sogni e obiettivi. Ma quando si lavora al massimo dello sforzo fisico tutto è imprevedibile".

"Ora - conclude Furlani - è il momento di tenere il morale alto e di non perdere la tonicità per tornare in pista sano e per proseguire il resto della stagione al massimo della forma fisica, puntando sempre in lungo!".