Battocletti in lacrime: "Ci tenevo tanto"

Battocletti, che si era preparata con grande attenzione al Golden Gala, probabilmente paga per un'influenza sofferta nel mese scorso, dopo l'International Pegaso Meeting del 9 maggio a Firenze, in cui aveva vinto i 1.500. L'azzurra di Cles, dopo il traguardo, ha commentato in lacrime la sua gara ai microfoni di Raisport: "Mi dispiace aver mostrato al pubblico questa prestazione - le sue parole - non so sinceramente cosa dire, è stata una grande 'controprestazione' però penso che mi faccia più da lezione questa che un bel tempo. Mi spiace aver dimostrato questo a Roma però so che è dalle batoste che si impara. C'è stata Nadia a Budapest, Nadia a Parigi, Nadia a Tokyo e ora c'è anche Roma. Questa estate sarà molto bella, l'importante è riprendersi. Dispiace perché gli allenamento dicevano tutt'altro. Sono cose che capitano, anche se non dovrebbero capitare, ma alla fine anche questo è lo sport, è la vita. Sono felice di aver finito la gara e di aver provato a spingere fino alla fine. Questo mi fa capire anche che non tutto è dovuto, non basta sempre il tanto sacrificio. Bisogna metterci tutto se stessi, mi dispiace davvero perché ci tenevo davvero tanto, era il primo obiettivo che ho preparato per tanti, tanti mesi. Lo sport è così: ci sono delle belle prestazioni a sorpresa e delle brutte prestazioni a sorpresa. Tornerò a casa con quella cattiveria che forse oggi mi è mancata. Penso che già domani mi servirà".