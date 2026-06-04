Lyles batte Jacobs al Golden Gala: fantastico 9"88 al Golden Gala di Roma

Jacobs soddisfatto a metà

"Io soddisfatto? 50 e 50, la partenza mi è piaciuta - commenta Jacobs a Raisport subito dopo la corsa - ho avuto una fase un attimo in cui non sono riuscito a prendere il ritmo subito... L'ho preso un po' dopo, ma è comunque uno step molto importante rispetto alla scorsa gara che abbiamo fatto. Sono venuto qua per migliorare quello che è stato fatto tecnicamente a Savona, l'abbiamo fatto e adesso continuiamo a lavorare. Roma? Sono contentissimo qui, sono tranquillo, sono al Coni, sto vivendo lì dentro (al Centro Sportivo dell'Acqua Acetosa, n.d.r.), son contento, stiamo lavorando bene e quindi andiamo avanti gara dopo gara". Poi, davanti a Lyles, dice: "Sono felice per lui, ha fatto una buona gara, ma ci incontreremo presto da qualche parte perché voglio la rivincita". Infine il velocista azzurro dà una spinta alla candidatura italiana per i Mondiali di atletica: "Spero che nel 2029 ci sia la possibilità di ospitare un campionato del mondo qui, sarebbe un sogno chiudere e magari vincere a Roma". Lyles, vincitore della gara, commenta soddisfatto: "Questo pubblico mi ha dato l'energia per fare uno spettacolo".