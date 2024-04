Milano Running Festival, tanti ex campioni per il focus sugli Europei di Roma 2024

I Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 24 , il loro “concept", l’opportunità che rappresentano per un’intera generazione azzurra e l’eredità che lasceranno, anche in termini di ispirazione verso i più giovani. Di questi temi si parlerà nel talk dedicato alla rassegna continentale che sarà ospitata dallo Stadio Olimpico e dal Parco del Foro Italico dal 7 al 12 giugno, a distanza di 50 anni dell’edizione di Roma 1974.

Milano Running Festival, il programma e gli ospiti

L’appuntamento è al Milano Running Festival nel pomeriggio di domani, venerdì 5 aprile, alle ore 14, nell’ambito delle iniziative collegate alla Wizz Air Milano Marathon 2024 in programma domenica. Nell’incontro, moderato dal responsabile per la comunicazione degli Europei Fabio Guadagnini, interverrà l’argento mondiale della staffetta 4x100 Roberto Rigali insieme al direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre. Con loro anche il campione del mondo dei 3000 siepi di Roma 1987 Francesco Panetta, il giornalista di Sky Sport Nicola Roggero, l’ex calciatore appassionato di running Massimo Ambrosini. Oltre al talk dedicato agli Europei di Roma, al Milano Running Festival si alterneranno tante stelle dell’atletica italiana, di ieri e di oggi. Tra gli ospiti i campioni olimpici Stefano Baldini e Ivano Brugnetti, i campioni del mondo Giuseppe Gibilisco e Fabrizio Mori, il campione europeo Daniele Meucci, l’ex primatista di maratona Eyob Faniel. Il quartier generale del Milano Running Festival presented by Sky sarà il MiCo in CityLife, che ospiterà il Marathon Village aperto a tutti i runner (giovedì dalle 16 alle 20, venerdì dalle 10 alle 20 e sabato dalle 9 alle 19) con ingresso in via Giovanni Gattamelata – Gate 13.