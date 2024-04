Europei Roma 2024, l'annuncio di Jacobs: "Correrò i 100 metri in Italia"

Prove generali in vista degli Europei di Atletica Roma 2024. Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri piani e della staffetta 4×100 metri ai Giochi di Tokyo 2020, scalda i motori: "La mia prima gara in Italia – ha annunciato a Sky Sport - sarà il 18 maggio al Roma Sprint Festival allo Stadio dei Marmi". Un emozionante antipasto degli Europei, in programma al Foro Italico dal 7 al 12 giugno: "A livello mentale sto bene, sono molto rilassato e molto focalizzato sull'allenamento - ha detto ancora Jacobs - e a settembre sarò felice se avrò confermato i miei due titoli, quello olimpico e quello europeo". Per ripetersi a livello continentale Marcell è atteso la sera di sabato 8 giugno sulla nuova pista dello Stadio Olimpico nella finale dei 100 metri, mentre l’appuntamento con la staffetta 4x100 è fissato nella sessione conclusiva del 12 giugno. "Sono contento di esordire in Italia a Roma, una città che amo - ha concluso Jacobs - e dove tra un po' mi trasferirò". Prosegue, intanto, la vendita dei biglietti e degli abbonamenti per i Campionati Europei, acquistabili su roma2024.vivaticket.it.