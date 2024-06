Europei Roma 2024, Italia show: argento Furlani, Fortunato di bronzo

ROMA - Ancora emozioni e un'altra medaglia dalla marcia per l'Italia agli Europei di Roma dove l'atletica azzurra, dopo la strepitosa doppietta ottenuta da Antonella Palmisano e Valentina Trapletti nella 20 km femminile, festeggia oggi (8 giugno, qui la diretta della giornata ) il bronzo conquistato da Francesco Fortunato nella 20 km maschile . Strepitoso poi l'argento conquistato da Mattia Furlani nel salto in lungo.

Europei, Fortunato bronzo dietro a Karlstrom e McGrath

Fortunato, 29enne pugliese delle Fiamme Gialle, ha chiuso la gara al terzo posto con il tempo di 1'19"54, battuto solo dallo svedese Perseus Karlstrom (oro in 1'19"13) e dallo spagnolo Paul McGrath (argento in 1'19"31). Sesto Riccardo Orsoni in 1'21"08, ritiro per Gianluca Picchiottino. Il bottino dell'Italia sale così a cinque medaglie (2 ori, 2 argenti e 1 bronzo). "È un bronzo splendente! Intanto grazie a tutti, è stato bellissimo - ha detto Fortunato dopo la gara chiusa con il bronzo -. Sono felicissimo di aver raggiunto questo sogno davanti a tutti i miei amici e genitori. Sono fiero di aver partecipato a un'occasione che capita una volta nella vita. Sapevo che Karlstom e McGrath si sarebbero giocati la vittoria, il bronzo era l'obiettivo alla mia portata ed è andata bene. Entrare con la bandiera al collo in questo stadio è stato emozionante. Grazie a tutti e ci vediamo a Parigi!".

Argento Europeo per Furlani, secondo solo a Tentouglou

Prezioso anche l'argento conquistato dal 19enne romano Mattia Furlani nella gara del salto in lungo degli Europei di Roma, con la misura di 8.38 (nuovo record mondiale under 20). Oro al campione olimpico, il greco Miltiades Tentoglou, con 8.65 (nuovo primato dei campionati). Bronzo allo svizzero Simon Ehammer (8.31).