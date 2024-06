Diretta Jacobs, Europei Atletica Roma 2024: i 100 metri in tempo reale e tutti gli aggiornamenti LIVE

È la notte di Marcell Jacobs : agli Europei di Atletica Roma 2024 si corrono le semifinali e le finali maschili . Il campione olimpico è a caccia di una vittoria che faccia da trampolino per i Giochi di Parigi. I riflettori all'Olimpico sono puntati tutti su di lui, ma occhio anche al 25enne gigante comasco Chituru Ali (49 di piede e due metri d’altezza), pronto a dare battaglia per una rivalità tutta italiana. Segui la serata in tempo reale.

19:22

Francesco Fortunato bronzo nei 20 km di marcia

Francesco Fortunato si piazza terzo nella 20 km di marcia maschile, e conquista il bronzo: oro a Karlstrom (Svezia), argento a McGrath (Spagna). Sono cinque medaglie per l'Italia. "Grazie Francesco", così lo stadio Olimpico accoglie l'atleta azzurro. Fortunato ha chiuso la gara in 1:19:54.

19:15

A che ora corre Jacobs

Il programma dei 100 metri maschili

21.10 semifinali

22.53 finale

19:07

Non solo Jacobs, gli italiani in gara

Il super sabato agli Europei di Roma. Stasera l'attesissima notte azzurra allo stadio Olimpico: in gara, oltre a Marcell Jacobs e Chituru Ali nei 100 metri, Leonardo Fabbri e Zane Weir nel peso, Mattia Furlani nel lungo, Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli, Francesco Fortunato nei 20 km di marcia. Dopo le quattro medaglie di ieri sera (2 ori, 2 argenti) si può continuare a sognare. Senza dimenticare la presenza del norvegese Jakob Ingebrigtsen nei 5000 metri.

19:02

Jacobs sotto i 10 secondi: ecco quando l'ultima volta

Venti mesi fa a Monaco di Baviera l’ultimo crono sotto i 10 secondi: 9”95, tanto bastò a Marcell Jacobs per acciuffare anche la corona europea dei 100 dopo il clamoroso exploit del 2021 ai Giochi di Tokyo, quando in 90 minuti stampò 9”84 in semifinale e il 9”80 che valse oro. Stasera il bi-campione olimpico rincorre il bis in Europa, sulla carta ampiamente alla sua portata nonostante le incertezze manifestate nelle sue tre uscite stagionali, l’ultima delle quali a Oslo segnata da un più confortante 10”03.

