Riva fa "ciao ciao" all'avversario: il gesto agli Europei fa impazzire l'Olimpico

Non sarà stato il gesto più sportivo del mondo (anzi..) ma ha fatto impazzire l'Olimpico. Non pienissimo, ma comunque gli appassionati che sono andati allo stadio di domenica mattina per gli Europei di Atletica hanno apprezzato non poco quello che ha fatto Pietro Riva sul rettilineo finale della mezza maratona. Nello specifico, mentre Crippa volava verso un meritatissimo oro, Riva sorpassava Petros di slancio. Facendogli anche "ciao ciao" con la mano. Un'immagine diventata immediaramente virale con i social divisi: c'è chi non ci ha visto niente di male, chi ha pensato che ci fossero "ruggini tra i due" e chi, invece, ha sottolineato come certe scene, in uno sport nobile come l'atletica, non siano il massimo.