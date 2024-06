Tamberi, che spettacolo: vola in finale, incita la Sud, parla di grasso e fa pure il giornalista

Gimbo Tamberi è uno spettacolo. Per volare in finale il portabandiera azzurro salta solo una volta (2.21) e dà appuntamento a tutti per martedì sera: "Ci vediamo tra due giorni per la gara vera, sono pronto, in una condizione stratosferica e voglio vincere". Si merita un Olimpico pieno, Tamberi, e allora la speranza è che in tanti approfittino delle varie promozioni sui biglietti: riempire uno stadio da 70mila posti non è facile, ma l'entusiasmo c'è e i prezzi popolari anche. Non approfittarne sarebbe un peccato, soprattutto perché Tamberi, seguito in prima fila dalla moglie Chiara, è carico in pista e fuori. E fa uno show.