Tortu durissimo: "Oro alla mia portata. Ho bisogno di tempo per digerire questa gara..."

ROMA - "Non ho fatto una buona gara, mi sono contratto dopo circa 50 metri e se non riesco a mettermi bene in moto poi faccio fatica". Non si dà pace Filippo Tortu dopo la medaglia d'argento nei 200 metri agli Europei di atletica leggera di Roma. L'azzurro, intervistato ai microfoni di Rai Sport, chiude con il tempo di 20"41, dietro allo svizzero Timothè Mumenthaler, medaglia d'oro in 20"28. Terza posizione e bronzo per l'altro elvetico in gara, William Reais, con il tempo di 20"47. Fausto Desalu chiude invece in quinta posizione (20"59).