Diretta Tortu, Europei Atletica Roma 2024: i 200M in tempo reale e tutti gli aggiornamenti LIVE

Quarta giornata di gare a Roma 2024, Europei di atletica leggera in corso al Foro Italico. A chiudere il programma oggi (10 giugno) sulla pista dello stadio Olimpico sarà la finale dei 200 metri (ore 22:50), dove Tortu e Desalu vanno a caccia di gloria e medaglie . Ma nella sessione serale ci sono stati altri azzurri protagonisti in diverse finali: Bruni e Molinarolo (settima e sesta nell'asta femminile), Fantini nel martello femminile (ore 21:33) Sito (quinto nei 400 maschili) oltre a Bouih e Zoghlami nei 3000 siepi (ore 22). Segui la diretta delle gare e tutti gli aggiornamenti...

21:59

Martello femminile: Fantini piazza un 72.30 e sogna una medaglia

Sara Fantini ha pizzato un 72.30 al secondo lancio nella finale del martello e sogna una medaglia nell'Europeo in corso allo stadio Olimpico di Roma.

21:57

Finale 400 femminile: oro Kaczmarek davanti a Adeleke

Spettacolare finale dei 400 metri femminili agli Europei di Roma: prima sulla pista dell'olimpico la polacca Natalia Kaczmarek in 48"98, tempo che le è valso l'oro davanti all'irlandese Rhasidat Adeleke (argento in 49"07) e all'olandese Lieke Klaver (bronzo in 50"08).

21:47

Salto con l'asta femminile: Molinarolo chiude sesta

Chiude con il sesto posto (4.58 la misura finale) Elisa Molinarolo nella finale del salto con l'asta femminile: settima (con la stessa misura) l'altra azzurra Roberta Bruni.

21:44

Finale 400 metri maschili: l'azzurro Sito chiude quinto, oro a Doom

Quinto posto per Luca Sito nella finale europea dei 400 metri maschili: il nuovo primatista italiano (grazie al 44.75 centrato in semifinale) ha corso in 45.04. L'oro va al belga Alexander Doom in 44"15, nuovo primato dei campionati. Argento per Charles Dobson (44"38), bronzo per l'olandese Liemarvin Bonevacia (44"88).

21:38

Martello femminile, Fantini inizia lanciando a 70.05

Inizia lanciando a 70.05 l'azzurra Sara Fantini nella finale del martello femminile allo stadio Olimpico di Roma.

21:35

Salto con l'asta femminile: Bruni settima con 4.58, avanti Molinarolo

Finisce la gara di Roberta Bruni nella finale del salto con l'asta femminile: l'azzurra ha chiuso al settimo posto con 4.58 finale. Resta intanto in corsa Elisa Molinarolo.

21:34

Decathlon, le posizioni di Dester e Naidon dopo il salto in alto

Dopo la prova di salto in alto i decatleti azzurri Dester e Naidon sono rispettivamente 16° e 21° in classifica.

21:29

Siragusa fuori dalla finale dei 200 femminili: "Ora tutto sulla staffetta"

Un po' di delusione per Irene Siragusa, rimasta fuori come l'altra azzurra Kaddari dalla finale dei 200 metri femminili: "Volevo regalarmi un sogno ma non ci sono riuscita - ha detto la toscana ai microfoni di 'Sky Sport' -. Ora proverò a prendermelo con la staffetta".

21:22

Salto con l'asta femminile, Molinarolo fallisce il primo tentativo a 4.68

Primo tentativo a 4.68 fallito da Elisa Molinarolo nella finale del salto con l'asta femminile in corso allo stadio Olimpico di Roma.

21:20

Delusione Kaddari nei 200 femminili: "Meritavo la finale"

Delusa la 23enne sarda Dalia Kaddari per la mancata qualificazione alla finale dei 200 metri femminili: "Provo tanta rabbia - ha detto ai microfoni di 'Sky Sport' l'azzurra, quinta nella propria batteria -, meritavo di correre la finale. Ho perso un appggio in uscita dalla curva e questo ha destabilizzato il mio assetto di corsa. Non vedo l'ora di rifarmi con la staffetta".

21:17

Siragusa eliminata in semifinale nei 200 femminili

Come la 23enne sarda Dalia Kaddari anche la 30enne toscana Irene Siragusa ha mancato l'accesso alla finale dei 200 femminili, chiudendo sesta con 23"17 la propria semifinale.

21:08

Kaddari eliminata in semifinale nei 200 femminili

Solamente quinto posto per la 23enne sarda Dalia Kaddari nella prima delle semifinali dei 200 femminili. Niente finale per lei, mentre tra poco proverà a fare meglio la 30enne toscana Irene Siragusa. Per la Kaddari resta comunque l'impegno con la 4x100 femminile che esordirà domani (11 giugno).

21:04

Salto con l'asta femminile, Molinarolo e Bruni superano i 4.58

Elisa Molinarolo ha superato al secondo tentativo i 4.58 nella finale del salto con l'asta femminile in corso allo stadio Olimpico. Misura superata, ma al terzo tentativo, anche da Roberta Bruni.

21:02

All'Olimpico entrano in pista le martellisti: c'è Fantini in finale!

Sulla pista dell'Olimpico entrano in pista le martelliste. C'è anche l'azzurra Sara Fantini tra le protagoniste delal finale femminile (ore 21:33) da cui è invece rimasta fuori l'altra azzurra Rachele Mori, tredicesima nelle qualificazioni.

20:57

Salto con l'asta femminile, Bruni fallisce il secondo tentativo a 4.58

Fallito anche il secondo tentativo a 4.58 per Roberta Bruni nella finale del salto con l'asta femminile, in cui è in gara insieme all'altra azzurra Elisa Molinarolo.

20:55

Salto con l'asta femminile, Molinarolo fallisce il primo tentativo a 4.58

Come Roberta Bruni anche Elisa Molinarolo ha fallito il primo tentativo a 4.58 nella finale del salto con l'asta femminile in corso allo stadio Olimpico.

20:49

Finale martello femminile, sale l'attesa per l'azzurra Fantini

Grande attesa dei tifosi azzurri all'Olimpico per Sara Fantini, che sarà tra poco protagonista della finale del martello femminile (ore 21:33) da cui è invece rimasta fuori l'altra azzurra Rachele Mori, tredicesima nelle qualificazioni.

20:46

Salto con l'asta femminile, Bruni fallisce il primo tentativo a 4.58

Fallito il primo tentativo a 4.58 per Roberta Bruni nella finale del salto con l'asta femminile, in cui è in gara insieme all'altra azzurra Elisa Molinarolo.

20:35

Salto con l'asta femminile, anche Molinarolo supera 4.43

Dopo Roberta Bruni anche Elisa Molinarolo ha superato i 4.43 nella finale del salto con l'asta femminile sulla pista dell'Olimpico.

20:28

Bruni supera 4.43 nella finale del salto con l'asta femminile

Dopo aver fallito i 4.28 al primo tentativo, Roberta Bruni ha risolto la pratica al secondo e ha poi superato agevolmente i 4.43 nella finale del salto con l'asta femminile. Oltre alla primatista italiana (con 4.73) è in gara anche l'altra azzurra Elisa Molinarolo.

20:25

Kaddari e Siragusa a caccia di un posto in finale nei 200 femminili

Se Tortu e Desalu chiuderanno la serata dell'Olimpico nella finale dei 200 metri maschili (ore 22:50), nel femminile sono invece in programma tra poco le semifinali (ore 21:05) e tra le atlete in gara ci saranno anche la 23enne sarda Dalia Kaddari e la 30enne toscana Irene Siragusa.

20:16

Via alla finale del salto con l'asta femminile: in gara due azzurre

Via alla finale del salto con l'asta femminile: vengono presentate le atlete che duelleranno per il titolo Europeo, in gara anche la 30enne reatina Roberta Bruni (primatista italiana con 4.73) e la coetanea veneta Elisa Molinarolo.

20:09

Decathlon, gli azzurri Dester e Naidon si cimentano nel salto in alto

Ci sono anche gli azzurri Dario Dester e Lorenzo Naidon tra i decatleti impegnati in questo momento nella prova di salto in alto sulla pista dello stadio Olimpico.

20:01

Asta, martello e 3000 siepi: quante azzurre a caccia di medaglie!

Sale l'attesa anche per le diverse azzurre a caccia di medaglie nelle rispettive finali: Elisa Molinarolo e Roberta Bruni nell’asta, Sara Fantini nel martello e Osama Zoghlami sui 3000 siepi (in finale nel maschile c'è invece Yassin Bouih)

19:50

Grande attesa per Sito nella finale dei 400 metri dopo il record italiano

Grande attesa all'Olimpico per la finale dei 400 metri con protagonista Luca Sito, il ventunenne capace in semifinale di centrare un fantastico record italiano con 44.75 migliorando il primato nazionale di due centesimi (dopo cinque anni viene battuto il 44.77 firmato da Davide Re il 30 giugno del 2019 a La Chaux-de-Fonds),

19:41

Europei atletica, iniziata la sessione serale: il programma

Iniziata con il Decathlon la sessione serale del quarto giorno degli Europei di Roma allo stadio Olimpico (impegnati nella prova del salto in alto anche gli azzurri Dester e Naidon). A chiudere il programma di oggi (10 giugno) sarà la finale maschile dei 200 metri con Tortu e Desalu protagonisti. (TUTTI I DETTAGLI)

19:35

Europei, Mattarella domani all'Olimpico per tifare Tamberi

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella assisterà alla sessione serale del Day 5 agli Europei di Roma allo stadio Olimpico, accolto dal presidente della Fidal della Fondazione EuroRoma 2024 Stefano Mei. Sarà la notte di Gianmarco Tamberi, in finale alle 20.35 nel salto in alto per confermare il titolo europeo di due anni fa. Lo stesso capitano azzurro due giorni dopo riceverà la bandiera tricolore dal Capo dello Stato al Quirinale, pronta per essere sventolata nella cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Parigi. "È un onore immenso, ho i brividi al solo pensiero che ci sia il Presidente allo stadio - ha detto Tamberi -. Spero di farlo divertire, l’atletica merita l’attenzione di tutti".

19:35

Simonelli e la staffetta 4x100: "Io riserva? È un onore"

"Staffetta? Voglio esser parte di questo gruppo che è formidabile, anche essere convocato come riserva è un onore. Questo è un gruppo che ha in tasca un oro olimpico e un argento mondiale. Già essere qui è tantissimo". Lo ha detto Lorenzo Simonelli, oro europeo a Roma nei 110 ostacoli, nel punto stampa a Casa Atletica Italiana. "Il professor Di Mulo mi ha fatto provare spesso le curve e qualche uscita. Ho fatto un po' di tutto, sono preparato", ha aggiunto. Tornando sull'oro di sabato ha concluso: "Ci ho messo un po' a capire cosa stesse succedendo, mi sento ancora più contento di prima. Anche io mi sono riposato e sono riuscito a dormire bene. Sono molto carico per la staffetta che scenderà in pista domani. Daremo il meglio e faremo grandi cose".

19:25

Dosso e Bongiorni caricano le azzurre: "La nostra 4x100 è speciale"

"Ho ancora l'adrenalina addosso dopo il bronzo conquistato, ma c'è ancora la 4x100 quindi dobbiamo lavorare, non possiamo smettere. Due anni fa è iniziato il viaggio, io tengo moltissimo alla staffetta e con le ragazze gioiamo dei nostri risultati, siamo un gruppo fantastico". Così Zaynab Dosso, velocista vincitrice del bronzo nei 100 metri femminili agli Europei di atletica leggera a Roma, descrive da Casa Atletica Italiana le proprie sensazioni alla vigilia dell'esordio con la staffetta. Sulla stessa lunghezza d'onda anche la capitana, Anna Bongiorni, che sottolinea come "la crescita di Zaynab è partita anche dalla staffetta e sono contenta per lei e per i suoi risultati. Abbiamo grandi obiettivi, con le ragazze non ce lo siamo dette ma sappiamo che è così. Noi riusciamo ad avere quel quid in più, la staffetta ci dà la possibilità di allentare le tensioni nella nostra gara individuale. E' questo che ci distingue dalle altre nazioni, dobbiamo stare tranquille e mettere in campo quel quid".

19:20

Allarme rientrato, Jacobs tranquillizza i tifosi: "Pronto per la 4x100"

Alla vigilia delle batterie della 4x100 il leader della staffetta azzurra Marcell Jacobs tranquillizza tutti e sembra dunque rientrato l'allarme sulla sua presenza dopo il risentimento al polpaccio accusato dal velocista azzurro (campione olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020) durante la finale individuale che lo ha visto confermarsi campione europeo, oro davanti all'altro azzurro Chituru Ali. "Sto benissimo - ha detto Jacobs -, mi sento riposato e rilassato...". (LEGGI TUTTO)

19:12

Riva, Meslek e Arese: tre azzurri in finale nei 1500 metri

Tre su tre per gli azzurri qualificati per la finale dei 1500 metri in programma mercoledì 12 giugno (ore 22.26) nella serata conclusiva. Nella sua batteria il romano Federico Riva (3:37.75) duetta sul traguardo con il norvegese campione olimpico ed europeo Jakob Ingebrigtsen che lo precede in 3:37.65, avanti anche Ossama Meslek (3:38.41) e nell’altra batteria raggiunge l’obiettivo il neoprimatista italiano Pietro Arese con 3:44.09 in una gara più tattica.

19:09

Atletica, grave infortunio per Bolt: ko durante una gara di calcio

Mentre i migliori atleti europei si misurano nella competizione continentale a Roma, il mondo dell'atletica apprende la notizia dell'infortunio di Usain Bolt. Il 37enne ex sprinter giamaicano, ancora primatista mondiale di 100 e 200 metri, si è rotto il tendine d'Achille durante la partita di beneficenza giocata ieri a Stamford Bridge. Bolt, capitano del World XI che affrontava una selezione di ex giocatori inglesi, si è fatto male durante il secondo tempo ed è stato portato fuori in barella. "Tendine d'Achille rotto ma sappiamo che sono un guerriero", ha postato su Instagram Bolt, che si consola con gli oltre 15 milioni di sterline raccolti per l'Unicef grazie al Soccer Aid di ieri (9 giugno). (TUTTI I DETTAGLI)

19:04

Europei, Larissa Iapichino fissa l'obiettivo: "Per il bronzo..."

L'azzurra Larissa Iapichino ha parlato alla vigilia della gara di salto in lungo agli Europei di Roma: "Gli atleti italiani ormai ai vertici mondiali. Per il bronzo..." (APPROFONDISCI)

18:55

Tamberi carico alla vigilia della sua finale: "Mi batterò"

L'altista Gianmarco Tamberi, capitano dell'Italia, campione olimpico ai Giochi di Tokyo 2020 e campione del mondo ai mondiali di Budapest 2023, è carico alla vigilia della finale dell'Europeo che lo vedrà protagonista domani (11 giugno): "Mi batterò..." (LEGGI TUTTO)

18:46

Allarme Jacobs, in dubbio la staffetta: come sta Marcell

Domani (11 giugno) in scena la 4x100: il team azzurro tra ansie e alternative dopo il risentimento al polpaccio di Marcell Jacobs, che ha già vinto l'oro in questo Europeo nella gara individuale davanti all'altro azzurro Chituru Ali... (TUTTI I DETTAGLI)

18:37

Grande Italia al mattino: Sibilio e Folorunso raggiungono le finali

In attesa delle finali in programma nella sessione serale è stata grande Italia al mattino, con Alessandro Sibilio e Ayomide Folorunso che hanno ottenuto l'accesso alle rispettive finali dei 400 metri ostacoli (uno nel maschile e l'altra nel femminile). (LEGGI TUTTO)

18:30

Europei Roma 2024, attesa per Tortu e Desalu nella finale dei 200 metri

Sarà la finale dei 200 metri a chiudere il programma della quarta giornata degli Europei di atletica leggera a Roma. Filippo Tortu e Fausto Desali i due velocisti azzurri che saranno protanisti sulla pista dell'Olimpico (ore 22:50).

Stadio Olimpico, Roma