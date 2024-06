Europei Atletica, Tamberi in finale: orario e come vederlo in tv

ROMA - La quinta giornata degli Europei di Atletica di Roma 2024 regala una delle gare più attese: la finale del salto in alto con protagonista Gianmarco Tamberi . Ospite speciale in tribuna ad assistere alla gara dell'oro olimpico a Tokyo 2020, infatti ci sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella : "Ho i brividi a pensare che ci sarà il Presidente in tribuna. Spero di farlo divertire", il commento di Tamberi.

Europei Atletica, Tamberi in finale: a che ora

La finale del salto in alto maschile, che oltre a Tamberi vedrà impegnati anche gli azzurri Stefano Sottile e Manuel Lando, inizierà alle ore 20:35. L'azzurro dovrà guardarsi le spalle da alcuni avversari temibili, come il ceco Stefela e gli ucraini Doroshchuk e Lavskyy, con quest'ultimo che detiene la miglior misura all’aperto di quest’anno per un europeo con 2,29.

Europei Atletica, Tamberi in finale: come vederla

La quinta giornata degli Europei di Atletica di Roma 2024, che inizierà alle 9:35 con le prove di Dechatlon, sarà disponibile in chiaro sui canali della Rai (Rai 2 e Rai Sport HD) e in streaming su RaiPlay. Per gli abbonati, sarà possibile seguire le gare in diretta tv anche su Sky ed Eurosport, o in diretta streaming su Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+ e Dazn.