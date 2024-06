Da Tamberi a Jacobs, il programma di oggi degli Europei di Atletica Roma 2024

Roma, ecco i tuoi gioielli. Questo tanto per giocare con lo slogan che sta accompagnando gli Europei . Sarà comunque ricco questo martedì 11 giugno di anno olimpico dal vago retrogusto di “quel” primo agosto 2021 a Tokyo , quello degli ori che hanno cambiato lo sport italiano di Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi . Persino il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deciso di non perderselo, mantenendo anzi la promessa del novembre scorso al Quirinale, durante il ricevimento degli azzurri dell’atletica.

Tamberi, a che ora la finale

Alle 20.35 assiste proprio alla finale di salto in alto che vede impegnati Tamberi, Stefano Sottile e Manuel Lando. Sulla strada per il terzo titolo continentale dopo quelli del 2016 e 2022, il campione olimpico e mondiale Gimbo trova la concorrenza dell’ucraino Lavskyy, che detiene la miglior misura all’aperto di quest’anno per un europeo: 2,29. Meglio di lui il ceco Stefela e l’ucraino Doroshchuk, entrambi 2,30 ma Indoor. Con appena un salto da 2,21, quello della qualificazione, è difficile valutare l’attuale Tamberi. «Ho i brividi a pensare che ci sarà il Presidente in tribuna. Spero di farlo divertire» ha detto il marchigiano, 32 anni compiuti lo scorso 1° giugno. Da grande appassionato di sport quale è, al Capo dello Stato certo non saranno sfuggite le tante medaglie degli ultimi giorni. Giovedì, all’indomani della chiusura di Roma 2024, consegnerà a Tamberi e alla schermitrice Arianna Errigo il tricolore che sfilerà sulla Senna nella cerimonia inaugurale dei Giochi.

Staffette, c'è Jacobs

Il capitano della squadra azzurra Tamberi ha esattamente dieci anni più di Lorenzo Simonelli, che sabato all’Olimpico ha vinto i 110 ostacoli con un tempo (13"05, record italiano), interessante anche per altri palcoscenici internazionali. Lollo è tra i convocati dal responsabile della velocità azzurra, Filippo Di Mulo, per la 4x100 in pista alle 12.09 per il primo turno. Alle 12.30 tocca al quartetto femminile, bronzo due anni fa a Monaco, in cui spiccano la neomedagliata Zaynab Dosso e la leader Anna Bongiorni. Finali domani dalle 22.40. Considerati gli straordinari serali di ieri di Filippo Tortu e Fausto Desalu («Il buonsenso ci farà decidere se schierarli o meno» ha spiegato Di Mulo) e la già nota rinuncia di Ali, la 4x100 maschile oro a Tokyo e argento agli ultimi Mondiali di Budapest potrebbe essere composta (nell’ordine) da Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Matteo Melluzzo.



I titolari, le parole di Jacobs

«Se questa squadra ha dei titolari fissi, uno di questi è proprio Marcell. Poi, se c’è un motivo per lasciarlo fuori, arrivano le alternative» ha detto ieri il tecnico siciliano, che ha parlato dell’importanza del concetto di squadra e di “panchina”. «Mi sono ben riposato e adesso sto bene» ha detto l’oro dei 100 Jacobs, accentuando teatralmente qualche smorfia sistemandosi su uno sgabello. «Se questi Europei fossero in un’altra città - ha chiuso Di Mulo - penseremmo agli esperimenti, ma vogliamo l’oro e bissare il successo alle Olimpiadi. Lavoriamo comunque nell’ottica dei due turni». Oggi, quindi, non sono da escludere panchinari eccellenti.