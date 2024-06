Tamberi show: finisce a terra e fa tremare l'Olimpico, ma c'è la sorpresa

ROMA - Gianmarco Tamberi show in tutti i sensi. Dalla medaglia d’oro per il salto in alto a quel siparietto subito dopo la vittoria. Quello accaduto all’Olimpico ha dell’incredibile: il salto della vittoria, poi Tamberi inizia a zoppicare. Olimpico con il fiato sospeso, tutti ci cascano: “Ha saltato e si è infortunato, addio Olimpiadi”. Attenzione, è tutta una gag: Gimbo si piega a terra, si toglie la scarpa e mostra delle molle dentro la calzatura. Come dire: “Con queste salto ovunque”. Il pubblico si scioglie, tutti tirano un sospiro di sollievo. Risate e festa per l’ennesimo record. Nessun infortunio, è tempo solo di festeggiamenti e altri salti. Il bacio alla moglie Chiara è il sigillo su una grande e immensa serata. Poi i selfie con i tifosi, scatenati sugli spalti. Ora le Olimpiadi, c'è la carica giusta.