Tamberi show rompe il protocollo e va da Mattarella: l'Olimpico impazzisce

ROMA - Non ha tradito le attese Gimbo Tamberi, che ha acceso l'Olimpico ancor prima di iniziare la finale del salto in alto valevole per gli Europei di Atletica d Roma 2024. Il futuro portabandiera azzurro alle Olimpiadi di Parigi ha stupito tutti all'ingresso in campo, omaggiando a modo suo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, arrivato puntualissimo in Tribuna d'Onore per sostenerlo.