Tamberi impazzisce di gioia dopo il trionfo a Roma: il gesto davanti a Mattarella

ROMA - Come un attore consumato, Gimbo Tamberi apre e chiude il suo infinito show nella notte dell'Olimpico, omaggiando il Presidente della Repubblica, Mattarella , presentatosi all'Olimpico per sostenerlo nella finale dell'alto . Una visita, quella del Capo dello Stato, che ha portato fortuna all'azzurro, pazzo di gioia per l'oro europeo.

L'omaggio a Mattarella

Al termine della gara, dopo aver a lungo giocato con il pubblico dell'Olimpico, in visibilio ai suoi piedi, Tamberi ha voluto concludere la sua lunga esibizione come l'aveva iniziata, con un pensiero al suo primo tifoso. Avvolto dalla bandiera tricolore, Gimbo si è arrampicato fino al palchetto presidenziale della Tribuna d'onore per inchinarsi davanti a Mattarella, che ha risposto abbracciando e baciando l'azzurro, con il quale si è poi intrattenuto per un rapido scambio di battute. Tamberi ha poi ricevuto i complimenti del ministro Abodi e del presidente del Coni, Malagò, e si è abbracciato con Stefano Mei, numero 1 della Fidal, e con l'ad di Sport e Salute, Diego Nep.