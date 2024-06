Diretta Tamberi, Europei Atletica Roma 2024: salto in alto in tempo reale e tutti gli aggiornamenti LIVE

La notte di Gimbo Tamberi , un'altra notte che tutti i tifosi azzurri sperano sia di nuovo magica. Allo Stadio Olimpico, alle 20.35 circa, salta il campione europeo, mondiale e olimpico in carica. Occhi e attese tutte per lui e anche per gli altri azzurri che, sotto gli occhi del presidente Mattarella, vogliono continuare a vivere, aspettando Parigi, un'estate magica.

20:40

Salto in alto, inizia la gara

Si inizia: Sottile salta subito 2.17

20:38

L'inchino di Tamberi a Mattarella

Tamberi rompe il cerimoniale e va sotto la tribuna autorità a cercare il presidente Mattarella che si alza e lo saluta. Tamberi ricambia e si inchina

20:36

Tamberi, inizia la gara: la Curva Sud impazzisce

Il primo ad essere presentato è un altro italiano, Stefano Sottile. Quando tocca a Gimbo (seguito anche dalla mamma) la Curva Sud impazzisce e lui non fa niente per non caricare il pubblico

20:33

Tutti in piedi per l'inno di Mameli

Tutti in piedi per l'inno di Mameli dopo l'arrivo, accolto da un'ovazione di Mattarella. Ad accoglierlo, tra gli altri, il presidente del Coni, Malagò, quello di Sport e Salute, Mezzaroma, l'ad di Sport e Salute, Nepi, e il ministro dello Sport, Abodi

20:29

+++ Arrivato Mattarella all'Olimpico +++

Arrivato all'Olimpico il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

20:26

Jacobs, le parole sulla staffetta

Domani sera, invece, è in programma la staffetta 4x100, di cui l'Italia è campione olimpica in carica e vice campione del mondo. Grande attesa per capire se ci sarà Jacobs (al momento più sì che no): "Io e i ragazzi stiamo parlando di tutto meno che della staffetta: è questo l’approccio migliore per affrontare le gare”. Il due volte campione olimpico, insieme ai compagni di squadra Lorenzo Patta e Roberto Rigali, è stato ospite di Inside, il podcast di Atletica Italiana TV (disponibile sulla piattaforma di Sportface TV) realizzato con i protagonisti dei Campionati Europei di Roma. “Ci piace passare tanto tempo insieme, anche per distrarci - racconta Jacobs - Fino al momento della gara proviamo ad essere spensierati e a divertirci insieme, poi naturalmente quando arriverà il momento di scendere in pista saremo concentrati”.

20:14

Super Dester, che lancio

Super Dester (Italia) nel lancio del giavellotto del decathlon. Migliora il personale con 63.17 prima e 63.66 dopo. Applausi per lui

20:01

All'Olimpico anche Chiara Bontempi, la moglie di Tamberi

All'Olimpico anche Chiara Bontempi, la moglie di Tamberi. QUI le immagini del loro bacio

19:56

Anche il riscaldamento di Tamberi è uno show

Anche il riscaldamento è uno show per i tifosi, soprattutto quando Gimbo viene inquadrato sul maxischermo

19:47

Tamberi in pista, è delirio

Scende in pista, in tuta e cappellino, a salutare i tifosi sotto la Curva Sud Gimbo Tamberi. L'Olimpico è tutto per lui, lui corre in pista, manda baci e saluta il pubblico chiedendo con le braccia alzate di tifare.