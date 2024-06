Retroscena Mattarella: chiede notizie a Jacobs e consola Tortu

Non solo la sofferenza prima e la gioia poi per Tamberi. Non solo l'alzarsi in piedi, come un tifoso qualsiasi, nel rettilineo finale di Battocletti: il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto incontrare tutti gli atleti della nazionale italiana. E per ognuno ha avuto un pensiero, una parola. Ha chiesto a Jacobs come stesse dopo il fastidio fisico dei 100 metri (domani si chiude con la staffetta), ha fatto i complimenti a Sara Fantini per l'oro, ha consolato Tortu deluso per l'argento nei 200 ribadendogli che sta facendo un grande percorso e ha chiesto a Palmisano se l'oro nella marcia sia stato complicato.