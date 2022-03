Ciclismo, l'Uci esclude Russia e Bielorussia da tutte le competizioni

Il comitato direttivo dell'Union Cycliste Internationale (UCI) si è riunito per discutere la situazione in Ucraina e le misure che intende adottare al riguardo. L'Uci accoglie con favore le decisioni decise dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) il 28 febbraio e ha deciso di applicarle al ciclismo. Pertanto le squadre nazionali russe e bielorusse e/o le selezioni nazionali non sono autorizzate a prendere parte a nessuna manifestazione del Calendario Internazionale Uci, con effetto immediato. Lo status di squadra Uci è revocato a tutte le squadre di nazionalità russa o bielorussa, tra cui la Uci ProTeam Gazprom - RusVelo (RUS). Inoltre, ritira tutti gli eventi russi e bielorussi dal Calendario Internazionale Uci 2022 e non prende in considerazione ulteriori richieste di registrazione. Anche i Campionati Nazionali Russo e Bielorusso sono ritirati dal Calendario Internazionale Uci. Infine, desidera chiarire che i titolari di licenza russi e bielorussi sono autorizzati a partecipare agli eventi del Calendario Internazionale Uci con le rispettive squadre a condizione che siano iscritti a una squadra che non sia né russa né bielorussa.