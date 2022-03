Ucraina, Federcalcio russa pronta al ricorso contro Uefa e Fifa

La Federcalcio russa (Rfu) "è categoricamente contraria alla decisione di Fifa e Uefa di sospendere tutte le squadre russe dalle competizioni internazionali fino a nuovo avviso. Riteniamo che questa decisione sia tanto una violazione di tutti gli standard e principi che regolano la competizione internazionale quanto contro l'etica della sportività e del fair play". É questa la replica della Federcalcio russa dopo la decisione della Fifa e della Uefa di escludere le nazionali e le squadre di club russe dalle competizioni internazionali, vista la guerra in Ucraina. "È esplicitamente discriminatorio e ha un impatto su un numero enorme di atleti, allenatori e dirigenti di club e nazionali e, soprattutto, milioni di tifosi russi e internazionali, i cui interessi, sicuramente, dovrebbero essere la priorità per tutte le organizzazioni sportive internazionali", prosegue la nota pubblicata in inglese sul sito della Federazione. "Azioni di questo tipo sono estremamente divisive per la comunità sportiva internazionale, che fino ad oggi ha sempre aderito ai principi di uguaglianza, rispetto reciproco e indipendenza dalla politica", scrive ancora la Federcalcio russa che "si riserva il diritto di impugnare questa decisione della Fifa e della Uefa, ai sensi del diritto sportivo internazionale".